НБУ посилить боротьбу з валютними спекулянтами - банкір

Про це йшлося під час зустрічі керівників 20 найбільших банків з керівництвом НБУ - розповів Сергій Мамедов, виконавчий директор Незалежної асоціації банків України.

Він зазначив, що сьогодні деякі оператори валютного ринку, користуючись психологічною напруженістю внаслідок політичної дестабілізації, намагаються заробити «ажіотажну премію» на торгівлі валютою. У той же час об'єктивних економічних причин для підвищення курсів валют сьогодні не існує - сказав керівник банківської асоціації.

«Коли йде зростання курсу, включається спекулятивний інтерес. Тому багато хто на сьогоднішній день на цьому намагаються заробити. І завдання Національного банку полягає в тому, щоб ці операції не проходили, або їх питома вага був незначним», - сказав Мамедов.

Банкір сказав, що Національний банк уважно стежить за діяльністю операторів валютного ринку і може оцінити характер їх операцій.

«Головний гравець на сьогоднішній день на міжбанківському ринку - це Національний банк. Він може зробити так, що ті спекулянти, які грають на підвищення, просто втратять гроші, зробивши це раз або два, спекулянти просто не стануть проводити ці операції, це все в руках регулятора. Тому це було як попередження до дій: «ми всі бачимо, ми все знаємо, ми бачимо ситуацію», - розповів Мамедов.

За його словами, сьогодні користуються спекулянти підвищенням девальваційних очікувань, яке пов'язане з політичною дестабілізацією в країні. Тому як тільки буде призначено новий уряд і з'явиться політична визначеність, ситуація на валютному ринку стабілізується і вартість долара повернеться до позначки близько 8 гривень. Крім того, як сказав Мамедов, в НБУ запевняють, що регулятор готовий проводити інтервенції для стабілізації курсу національної валюти.