Ситуація на валютному ринку стабілізується - радник голови Нацбанку

Ситуація на валютному ринку стабілізується при усуненні внутрішніх чинників політичного характеру, фундаментальні економічні причини для девальвації відсутні, заявив під час прес-конференції в Києві радник голови Національного банку України Валерій Литвицький.

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"Перекуплена сьогодні валюта буде перепродана. Ситуація не тільки керована, а й має перспективу стабілізації", - сказав Литвицький.

За його словами, ситуація на ринку стабілізується після усунення факторів, пов'язаних із внутрішньою ситуацією .

"Діють чинники внутрішнього ситуаційного характеру. Є очікування змін в уряді, є очікування того, яким буде цей уряд, і яка буде реакція на зміни в уряді основних торговельних партнерів України", - сказав він.

Також до таких факторів, за словами Литвицького, належать очікування конституційної реформи і як у її результаті складатимуться відносини між гілками влади і центральним банком.

"Чим швидше будуть усунені ці та інші внутрішні фактори, тим швидше перекупка валюти обернеться на її перепродаж", - сказав він.

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