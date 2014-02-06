Ситуація на валютному ринку стабілізується - радник голови Нацбанку

13:41, 06 лютого 2014
Фінанси
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Фундаментальні економічні причини для девальвації відсутні

Ситуация на валютном рынке стабилизируется при устранении внутренних факторов политического характера

Ситуація на валютному ринку стабілізується при усуненні внутрішніх чинників політичного характеру, фундаментальні економічні причини для девальвації відсутні, заявив під час прес-конференції в Києві радник голови Національного банку України Валерій Литвицький.

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"Перекуплена сьогодні валюта буде перепродана. Ситуація не тільки керована, а й має перспективу стабілізації", - сказав Литвицький.

За його словами, ситуація на ринку стабілізується після усунення факторів, пов'язаних із внутрішньою ситуацією .

"Діють чинники внутрішнього ситуаційного характеру. Є очікування змін в уряді, є очікування того, яким буде цей уряд, і яка буде реакція на зміни в уряді основних торговельних партнерів України", - сказав він.

Також до таких факторів, за словами Литвицького, належать очікування конституційної реформи і як у її результаті складатимуться відносини між гілками влади і центральним банком.

"Чим швидше будуть усунені ці та інші внутрішні фактори, тим швидше перекупка валюти обернеться на її перепродаж", - сказав він.

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