Міндоходів пропонує зменшити кількість податків і зборів до 14 з 22

Міністерство податків і зборів України пропонує скоротити кількість податків і зборів до 14 з 22, повідомив в інтерв'ю УНІАН міністр доходів і зборів України Олександр Клименко.

“У цілому, на думку міністерства, 22 податки і збори, що існують сьогодні в Україні, на першому етапі доцільно оптимізувати до 14”, - заявив Клименко.

За його словами, деякі податки неефективні в першу чергу через те, що витрати на їх адміністрування перевищують збори. Зокрема, міністр вважає, що потрібно скоротити деякі платежі на місцевому рівні.

“Перш за все, йдеться про декілька платежів на місцевому рівні – той же туристичний збір, скажімо, або збір за паркування. А також про зміну структури акцизного податку, рентної плати і збору за користування природними ресурсами”, - сказав глава Міндоходів.

Клименко також зазначив, що міністерство провело глибокий аналіз податків і зборів і цього року планує винести пропозиції на обговорення з бізнесом і експертами.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року народний депутат Сергій Тігіпко запропонував скоротити кількість податків з 22 до 9. Серед тих, які передбачалося виключити, - збір за першу реєстрацію транспортного засобу, плата за землю і фіксований сільськогосподарський податок.

Податковий кодекс України було прийнято в 2010 році. З ухваленням Податкового кодексу змінилася система оподаткування. У ньому передбачено зменшення податків майже в два рази, а також поетапне, протягом декількох років, зниження базових ставок за основними податковими платежами.

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