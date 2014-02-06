Нацбанк рекомендує зберігати заощадження у гривні

Національний банк України рекомендує громадянам зберігати заощадження в національній, а не в іноземній валюті, заявив радник голови Національного банку України Валерій Литвицький на прес-конференції в Києві.

"Якщо ви живете в Україні і маєте заощадження, і думаєте, де більше отримати відсоток, то, звичайно, більший відсоток не від франка, а від гривні", - сказав він.

Читайте такожБанкіри закликають владу відновити стабільність на валютному ринку Також Литвицький зазначив, що українцям невигідно зберігати заощадження у валюті, оскільки вони отримують заробітну плату в гривні. В якості прикладу він навів себе і співробітників Національного банку, які вважають за краще зберігати заощадження в гривні, і особисто у нього, за його словами, немає жодного вкладу в валюті.

"У мене немає ні одного долара. Що б я здох, якщо я брешу", - сказав Литвицький.

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара за січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік гривня подешевшала лише на 2%. На думку експертів, до подорожчання призвело загострення політичної кризи, і девальвація гривні продовжиться.

5 лютого до відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 9,0/9,4 грн/дол., і таким чином, з початку поточного року вартість долара підвищилася на 14% і досягла мінімального значення з грудня 2008 року.