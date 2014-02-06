Фінансист: Основний ризик для гривні лежить в області психології

Про це заявив генеральний директор інвестиційно-банківської компанії «European Capital Management» Вадим Браїловський.

На думку фінансиста, на сьогодні немає ніяких фундаментальних макроекономічних підстав для зниження курсу гривні.

Читайте такожГривня на міжбанку зміцнилася до 9,1 грн за долар«Основний ризик для національної валюти лежить в області психології - політична нестабільність неминуче тягне за собою економічну і фінансову. В останні дні січня 2014 року на валютному ринку України почалася паніка. Долар почав дорожчати день від дня, причому обороти на ринку досягають $4,5-5 млрд в день - у кілька разів більше, ніж до початку Евромайдана, а ціна покупки долара вже пробила психологічно важливу позначку в 9 гривень за долар», - вважає експерт.

Браїлівський нарікає, що в таких умовах люди готові купувати долари за будь-які гроші, за нерозумною і економічно необґрунтованою ціною, немислимої ще місяць тому.

Він також зазначив, що триває 3 місяці протистояння завдає колосальний шкоду і загрозу українській економіці.

«Ще на початку грудня 2013 року провідні світові рейтингові агентства - Moody's, Fitch, Standard & poor's - попереджали, що затяжна політична криза з великою часткою ймовірності перейде в кризу валютний. Це провокує різке підвищення попиту на валюту, і погіршує, таким чином, і без того складну ситуацію в країні з зовнішньою ліквідністю і як наслідок, це призводить до ослаблення національної валюти гривні», - переконаний експерт.