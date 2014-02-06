У Києві з початку року задекларували доходи 30 мільйонерів

З початку 2014 року майже 1,5 тис. киян вже задекларували 312,2 млн. грн доходів, одержаних у 2013 році, з них 30 осіб мали доход більш як 1 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві.

За даними відомства, в столиці з початку року подано 649 декларацій, при цьому сума до повернення становить 2,1 млн грн.

Читайте такожКияни в 2013 році задекларували 1,2 млрд грн доходів, отриманих з-за кордонуУ міністерстві нагадали, що подати декларацію зобов'язані громадяни, які одержали доходи в 2013 році і з яких не сплачено податок на доходи фізичних осіб; доходи від здачі в оренду власного майна, від отримання спадку; доход від двох або більше податкових агентів, якщо загальна сума таких доходів перевищує 137,64 тис. грн, та іноземні доходи. Декларація подається до Центрів обслуговування платників за місцем проживання. Також декларацію можна подати через Інтернет за допомогою електронного ключа цифрового підпису.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міндоходів повідомило, що з початку 2014 року майже 16 тис. українців задекларували свої одержані минулого року доходи, серед яких 49 осіб одержали доход у розмірі більш як 1 млн грн.