Долар на міжбанку впав на 20 копійок

У четвер, 6 лютого 2014 р., на українському міжбанківському ринку ціни на американську валюту впали.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,9000/9,1000, на 12:00 ціни впали до 8,8800/8,9400. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,7800/8,8800, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2575/0,2620, на 12:00 ціни знизилися до 0,2557/74. На закриття торгів ціни досягли мінімуму 0,2550/62. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,8255 (-0.2845).

Читайте такожФінансист: Основний ризик для гривні лежить в області психології На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3505/1,3540. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,0345/12,3070, на 12:00 ціни пішли вниз до 12,0065/12,0915. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,8490/11,9880.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 5 лютого, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,9500/9,0500 грн/дол., щодо євро - на рівні 12,0955/12,2350 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2595/0,2625 грн/рубль.

У середу Нацбанк виходив на ринок з продажем американської валюти за курсом 8,7000 грн/дол.