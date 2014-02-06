Інфляція в Україні збереглася на рівні 0,5%

Інфляція в Україні у січні 2014 року порівняно з січнем 2013 року становила 0,5%, і таким чином збереглася на рівні, зафіксованому в грудні 2013 року порівняно з груднем 2012 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Таким чином, інфляцію в річному виразі в січні 2014 року зафіксовано четвертий місяць поспіль, тоді як з травня 2013 року фіксувалося нульове або негативне значення індексу споживчих цін у відношенні рік проти року.

За інформацією Держстату, порівняно з попереднім місяцем, груднем 2013 року, інфляція сповільнилася до 0,2% з 0,5%, зафіксованих у грудні 2013 року порівняно з листопадом 2013 року.

Читайте такожЕксперти розповіли, за рахунок чого в четвертому кварталі відбулося зростання ВВПЯк повідомив Держстат, в січні 2014 року проти грудня 2013 року найбільше виросли ціни на овочі - на 9,3%, фрукти - на 2,5%, цукор - на 1,5%, молоко - на 1,5%, гарячу воду та опалення - на 1,3%, тверді сири і сир - на 0,9%, масло - на 0,9%, залізничний пасажирський транспорт - на 0,8%, паливо і мастила для транспорту - 0,7%.

При цьому за вказаний період знизилися ціни на яйця - на 22,6%, одяг і взуття - на 1,7%, соняшникову олію - на 0,5%.

За рештою позицій у січні 2014 року проти грудня 2013 року зафіксовано незначну зміну цін на рівні 0,1-0,4 п.п.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в грудні 2013 року прискорилася до 0,5% порівняно з інфляцією в листопаді 2013 року в 0,2%, в річному виразі зафіксовано зростання споживчих цін на 0,5% (грудень 2013 року проти грудня 2012 року).

В цілому за 12 місяців 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зафіксовано дефляцію на 0,3%, при цьому негативне зростання цін у вимірюванні рік проти року зафіксовано вперше за останні 12 років, з 2002 року.

За підсумками 2012 року дефляція становила 0,2%, при цьому зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

Держбюджет на 2014 рік передбачає зростання цін на 4,3%.