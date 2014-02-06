Банкір вважає, що українцям не варто панікувати з приводу подорожчання валюти

Про це розповів голова ради Національної асоціації банків України (НАБУ) Роман Шпек.

Читайте такожФінансист: Основний ризик для гривні лежить в області психології «Минулий рік держава закінчила з позитивним сальдо платіжного балансу, приплив валюти в країну був достатнім. Але з урахуванням останніх політичних подій на Майдані, нездатності політиків до мирного врегулювання кризи, ми мали певний вплив на фінансовий сектор. В окремі дні це був значний вплив на настрої наших громадян або користувачів банківських послуг. Хоча в цілому ситуація під контролем і Національного банку і комерційних банків», - сказав він.

Коментуючи ситуацію на депозитному ринку, Шпек зауважив, що ні в грудні, ні в січні істотного відтоку вкладів не спостерігалося.

За його словами, панічні настрої окремих громадян, що вирішили достроково вилучити депозити, нівелюються обсягами нових вкладів.

Читайте такожГривня з-за складної ситуації в країні може девальвувати до 10 грн/дол. - експерт Між тим, експерт зауважив, що громадяни, які зазнали валютної паніки в результаті більше програють, ніж виграють.

«Є спроба купити валюту за будь-яким курсом. Але ці бідні стануть ще біднішими, і ніхто від цього не виграє. Якщо подивитися на рівень девальвації, який є на сьогоднішній день, він не є загрозливим для економіки, ні для ліквідності і платіжоспроможності банківської системи, - переконаний голова ради НАБУ. - Якщо порівняти розмір процентних ставок по депозитах у гривні та рівень девальвації, то все одно громадяни можуть ще мати певний заробіток. Тут дуже важливо, щоб ми самі не розкручували ажіотаж, і не жили надіями, що Національний банк за рахунок золотовалютних резервів повинен утримати курс, це не його функція».

Основне завдання регулятора, за його словами полягає в згладжування надмірних коливань на ринку.