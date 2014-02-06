Кабмін не буде переглядати бюджет через коливання курсу гривні

Значні коливання курсу національної валюти щодо долара США, що спостерігаються в Україні, є тимчасовим явищем і не мають підстав для перегляду показників бюджету.

Про це в коментарі УНІАН заявив заступник директора департаменту фінансів виробничої сфери та майнових відносин Міністерства фінансів України Анатолій Данилишин.

«Те, що відбувається зараз, – це тимчасове явище, - сказав Данилишин. – І наші банкіри підтверджують, що в тих обставинах, які склалися, буде нормалізація. І Нацбанк вийшов з інтервенцією. Я думаю, що це тимчасове явище. Я думаю, що ситуація з курсом не є підставою для перегляду показників бюджету».

Читайте такожУкраїні потрібно провести секвестр бюджету - аналітикиНагадаємо, що в четвер, 6 лютого, на момент закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара підвищилися до 8,7800/8,8800 грн/дол. з 8,8800/8,9400 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара за січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала всього на 2%. На думку експертів, до подорожчання привело загострення політичної кризи, а також можлива змова спекулянтів, мета яких, зокрема, вивести валюту за межі країни.

Згідно із затвердженим Кабінетом міністрів України макропоказникам розвитку економіки України на 2014 рік, курс гривні до долара США закладений на рівні 8,4-8,5 грн за долар.