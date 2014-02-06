Встановлено перелік підстав для анулювання ліцензій страхових компаній

Із 24 січня набуло чинності розпорядження Нацкомфінпослуг №4677 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України». Розпорядження фіксує вимоги щодо здійснення діяльності страховика, порушення яких може призвести до застосування заходів впливу у вигляді тимчасового зупинення або анулювання ліцензії.

На думку комісії, дана міра впливу на страховика є найбільш швидкою з точки зору реалізації та може ефективно припинити порушення страховиком законодавства і дозволить зупинити виведення активів такого страховика.

Підставою для зупинення ліцензії для Нацкомфінпослуг, згідно з розпорядженням, є повторне порушення страховиком законодавства, невідповідність фактичного місцезнаходження страховика адресі, вказаній у договорі страхування, недотримання страховиком вимог законодавства у частині забезпечення достатнього рівня платоспроможності.

Регулятор також може зупинити ліцензію у разі, якщо страховик не відзвітував перед Нацкомфінпослуг про результати своєї діяльності та при встановленні факту подання страховиком недостовірної інформації.

Читайте такожСК “Провіта” та СК “Інкомстрах” втратили статус члена Моторного бюроПідставою для анулювання ліцензії Нацкомфінпослуг є виявлення недостовірних даних у документах, поданих страховиком для одержання ліцензії, якщо така інформація вплинула на прийняття рішення про видачу ліцензії. Також підставою є неусунення страховиком порушень законодавства про фінансові послуги, щодо яких вже були застосовані заходи впливу, а також неможливість страховика забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для страхової діяльності, наприклад, у разі ліквідації страховика.

Як повідомляв УНІАН, станом на 30 вересня 2013 року в державному реєстрі фінансових установ було зареєстровано 2 102 фінансових установ, зокрема 411 страхових компаній.