Міндоходів активізує співпрацю з місцевою владою при формуванні бюджетів

Міністр доходів та зборів України Олександр Клименко доручив головним управлінням міністерства активізувати співпрацю з місцевими органами виконавчої влади в частині формування місцевих бюджетів на 2014 рік, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Для того щоб в кожному регіоні був забезпечений нормальний бюджетний процес, необхідно оперативно погодити всі питання щодо ставок місцевих податків на поточний рік. І в цьому велика роль повинна належати саме якості аналітичної роботи та взаємодії між органами доходів і зборів й місцевою владою. Адже від того, наскільки точно будуть спрогнозовані доходи, буде залежати і рівень фінансування місцевих громад протягом усього року", - цитує прес-служба Клименка.

Читайте такожКабмін не буде переглядати бюджет через коливання курсу гривні Крім того, міністр доручив керівникам головних управлінь у тих регіонах, де ще не затверджені місцеві бюджети, посилити співпрацю з представниками місцевої влади щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів з урахуванням економічної ситуації в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінфіну, за станом на 25 січня в країні затверджено 381 місцевий бюджет різних рівнів, що становить 3,2% від їх загальної кількості.