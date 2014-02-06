Нацбанк обмежить купівлю іноземної валюти на міжбанку

Як повідомляє прес-служба НБУ, "постанова передбачає, зокрема: розширення можливостей підтримки ліквідності банків з боку Національного банку України, встановлення нульової ставки резервування коштів за короткостроковими зовнішніми кредитами, певні обмеження на виконання доручень банківських клієнтів в межах залишків коштів на їх поточних рахунках на початок операційного дня, тимчасові обмеження на купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за окремими операціями, певні обмеження на терміни купівлі уповноваженими банками іноземної валюти за дорученням юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Читайте такожГривня зросла до 8,94 грн/дол.Постанова передбачає, як наголошується в повідомленні, підвищення контролю за своєчасністю виплат зарплат, пенсій, стипендій і соціальних виплат. Вона не обмежує оплату витрат на навчання і лікування за кордоном, транспортування хворих, переказів, здійснюваних у разі зміни держави проживання, переказів, пов'язаних з оплатою праці нерезидентів в Україні.

Крім того, постанова підвищує можливість прогнозування пікових навантажень на валютному ринку, покращує умови фінансового моніторингу і не обмежує використання громадянами їх доходів і заощаджень.

Постанова носить "тимчасовий і виключно упереджувальний характер" і спрямована на захист інтересів вкладників та інших кредиторів банків. Вона набуває чинності з 7 лютого і діятиме до прийняття Нацбанком України окремого рішення.