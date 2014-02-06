Європейський центробанк зберіг ставки на рекордно низькому рівні

Європейський центральний банк зберіг ключову процентну ставку біля рекордно низького рівня.

Ставка за депозитами також була збережена біля нульового значення.

Обидва рішення регулятора не стали несподіванкою для експертів, які очікували збереження ставок біля попередніх значень, пишуть Вести Экономика.

На початку листопада рада керівників ЄЦБ ухвалила рішення знизити ключову процентну ставку до рекордно низького рівня в 0,25% на тлі уповільнення темпів інфляції в єврозоні.

Зростання споживчих цін у річному виразі в єврозоні сповільнилося, за останніми даними, до 0,7%, що набагато нижче цільового орієнтиру ЄЦБ в 2%. Маріо Драгі вже якось називав такі темпи зростання цін "небезпечною територією".

Місяць тому він фактично дав зрозуміти, що ЄЦБ готовий до рішучих дій, якщо прогноз з інфляції погіршиться.

Читайте такожЄвросистема за рік скоротила міжнародні резерви на 21%В арсеналі ЄЦБ залишилося не так багато інструментів для активних дій по боротьбі з уповільненням інфляції. До досягнення нульової ставки залишилося всього 0,25%, тому, швидше за все, поспішати регулятор не стане. Якщо інфляція і далі продовжить падати, то тоді будуть здійснені якісь дії.