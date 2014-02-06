Нацбанк розробив механізм оперативного підтримання ліквідності банків

Як повідомляє прес-служба НБУ, «зазначений механізм передбачає проведення Національним банком України позачергових тендерів з підтримання ліквідності банків, які мають відплив строкових вкладів (депозитів) фізичних осіб, на строк до 360 днів. Рішення про проведення таких тендерів ухвалюватимуться за результатами аналізу ситуації на грошово-кредитному ринку та стану ліквідності банківської системи».

Як зазначається у повідомленні, «особливості застосування механізму оперативного підтримання ліквідності банків, який затверджений постановою Правління Національного банку України від 06.02.2014 № 48, зокрема, передбачають, що: максимальний обсяг коштів, які банк може отримати відповідно до цього механізму, не може перевищувати обсягу відпливу строкових вкладів (депозитів) фізичних осіб банку за визначений Національним банком період; забезпеченням кредиту рефінансування, що видаватиметься відповідно до цього механізму, можуть бути державні облігації України або іноземна валюта (долар США, євро, англійський фунт стерлінгів, японська єна, швейцарський франк); процентна ставка за таким кредитом рефінансування встановлюється на рівні потрійної облікової ставки Національного банку».

Коментуючи ухвалення вищезазначеної постанови директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена Щербакова акцентувала увагу на превентивному характері розроблення цього механізму.

”Хочу особливо наголосити, що на сьогодні ми не спостерігаємо критичного відпливу коштів із банків. Зазначений механізм розроблений насамперед з превентивною метою. Ми хочемо, щоб і банки, і населення України були впевнені в тому, що за будь-якого розвитку подій банки будуть в змозі вчасно і в повному обсязі виконувати свої зобов’язання перед громадянами”, – підкреслила Олена Щербакова та додала, що така впевненість слугуватиме запорукою стабільної діяльності банків навіть у разі посилення ринкової турбулентності.