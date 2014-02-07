НБУ знизив офіційний курс гривні

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Згідно з новим курсом долар подорожчав на 71,5 копійок або на 8,95%.

Перегляд офіційного курсу проведено вперше за останні півтора року.

Згідно з даними НБУ, найбільша переоцінка офіційного курсу була проведена в період з вересня по грудень 2008 року, коли регулятор знизив вартість гривні до долара в півтора рази - з 4,9 до 7,7 грн / дол. Після цього курс змінювався незначно, а з 9 липня 2012 перебував на незмінному рівні 7,9930 грн / дол.

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара за січень 2014 просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала всього на 2%.

На думку експертів, до подорожчання призвело загострення політичної кризи, і девальвація гривні продовжиться.

5 лютого до відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні відносно долара США встановилися на рівні 9,0 / 9,4 грн / дол., І таким чином, вартість долара підвищилася на 14% і досягла максимального значення з грудня 2008 року .

Минулого тижня Нацбанк чотири рази виходив на ринок з інтервенціями, пропонуючи долар по 8,4 грн / дол., І, за оцінками експертів, витратив на підтримку гривні понад 1 млрд дол своїх резервів.

4 лютого Нацбанк знову виходив на ринок, пропонуючи долар по 8,6 грн / дол., 5 лютого - по 8,7 грн / дол.