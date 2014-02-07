Профіцит платіжного балансу Китаю за квартал становить $49,8 млрд

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу Китаю за підсумками IV кварталу становить $49,8 млрд, що вище профіциту в попередньому кварталі на рівні $40,4 млрд, повідомляють Вести Экономика з посиланням на Державне валютне управління Китаю.

Профіцит за фінансовим операціям становить $81 млрд, що свідчить про чистий приплив у інвестиційних фондах. У III кварталі показник становив $80,5 млрд.

Валютні резерви зросли на $131 млрд в IV кварталі у порівнянні зі збільшенням на $97,6 млрд раніше.

Читайте такожПосол Китаю не підтвердив, що умовою для інвестицій в Україну є асоціація з ЄСЗа підсумками 2013 р. позитивне сальдо рахунку поточних операцій становить $188,6 млрд порівняно з $193,1 млрд в 2012 р.

Профіцит за фінансовим операціям становить $242,7 млрд, тоді як в 2012 р. було зафіксовано дефіцит на рівні $16,8 млрд.