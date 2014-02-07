Українці почали продавати долари після зниження курсу

Позавчорашні розпродажі валюти на безготівковому ринку (курс досягав у ході торгів 9,05 грн/$) вразили компанії та банки. І в четвер вони почали позбуватися долара: за одні торги його курс відкотився на 17 копійок і зупинився на рівні 8,88 грн/$, повідомляють "Вести".

«Перші помітні розпродажі долара компаніями відбулися ще в середу (та й НБУ тоді продавав по 8,7 грн/$ - до 35% заявки), а в четвер із самого ранку на продаж валюти стали практично всі великі експортери. Її пропозиція помітно перевищувала попит: компанії намагалися використати останній шанс і подорожче продати виручку, імпортери ж хотіли купити бакс дешевше. Крапку в цьому протистоянні поставив "Ощадбанк", який вийшов із продажем по 8,95 грн/$, і стався психологічний злам - продавці почали знижувати курси, і в результаті все скотилося до 8,88 грн/$. Нацбанку навіть не довелося виходити з додатковими продажами долара, як у середу», - розповів «Вестям» голова правління одного з найбільших банків.

ЗМІ швидко поширили новини про зниження безготівкового курсу, і на нього почало реагувати населення. «Люди стали активніше продавати готівковий долар: якщо в середу всі наші відділення сукупно змогли викупити у громадян мізер - до $2 тис., то в четвер ми купили вже $100 тис. А ті клієнти, які напередодні залишали заявки на великі покупки готівкового долара, стали передзвонювати і відмовлятися від своїх замовлень», - повідомив «Вістям» голова правління банку «Хрещатик» Дмитро Гриджук.

Середній курс продажу в касах банків в п'ятницю буде перебувати на рівні 8,8-8,9 грн/$, максимальний - 9-9,05 грн/$. При цьому фінансисти перестрахуются і поставлять низькі курси на покупку долара у громадян - 8,75-8,78 грн/$, пишуть "Вести".

Читайте такожНБУ знизив офіційний курс гривніНезважаючи на те, що почався курсовий відкат, банкіри сьогодні дають досить стримані прогнози. «Не думаю, що курс долара тепер різко покотиться вниз. Так, спекуляцій більше бути не повинно. Але здешевлення долара буде дуже плавним. Спочатку, швидше за все, курс опуститься до 8,7-8,8 грн/$, потім трохи нижче - до 8,67-8,73 грн/$. Цей робочий діапазон закріплять на якийсь час. До нього всі звикнуть, а от уже після стабілізації політичної ситуації в країні та вирівнювання економічних процесів, уже може відбутися відкат у робочий коридор 8,5-8,7 грн/$», - сказав «Вістям» співвласник банку «Національний кредит» Андрій Оністрат.

Більш оптимістично налаштований Дмитро Гриджук. «Думаю, ситуація на валютному ринку може вирівнятися за тиждень з невеликим. Курс може повернутися до позначки 8,5 грн/$ - оптимальний варіант для держбюджету. Поступово зійде нанівець і паніка вкладників, люди вже почали повертати свої заощадження на рахунки. Щоб переконати тих, хто вагається, ми плануємо скасувати штрафні санкції за дострокове розірвання депозитних договорів», - сказав він "Вестям".

Багато чого буде залежати від антикризової програми Нацбанку, яку він запустив у четвер, прийнявши дві постанови - №48 та №49.