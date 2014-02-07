Україна погасить внутрішні та зовнішні кредити через 26 років - Мінфін

Згідно з графіком, найбільше навантаження, або 75% платежів, припадає на перші п'ять років, з 2014 по 2018 року, і до 2040 року платежі знизяться до 21,71 млрд грн, або до менш як 1% їх загального обсягу.

Витрати на погашення і обслуговування кредитів у 2014 році становитимуть 125,533 млрд грн, зокрема 79,605 млрд грн, або 63,41%, передбачено на погашення внутрішнього боргу, 45,929 млрд грн, або 36,59%, – зовнішнього.

У розрізі кредиторів більш як половина платежів поточного року припадає на Міжнародний валютний фонд – 24,490 млрд грн і на утримувачів ОВДП випуску 2013 року – 34,020 млрд грн.

У 2015 році витрати на погашення і обслуговування кредитів порівняно з попереднім роком зростуть на 5,27%, або на 6,620 млрд грн, – до 132,153 млрд грн. У 2016-му – знизяться на 25,43%, або на 33,606 млрд грн, – до 98,547 млрд грн. У 2017-му – зростуть на 7,78%, або 7,66 млрд грн, – до 106,213 млрд грн. У 2018-му – знизяться на 28,76%, або на 30,552 млрд грн, – до 75,661 млрд грн. Далі передбачено безперервне зниження платежів до 2040 року.

Читайте такожПрес-секретар Путіна: підстав переглядати фінансові домовленості з Україною немає і не будеДаних щодо планових надходжень нових позик у графіці не наведено. Водночас, загальна сума з обслуговування і погашення діючих кредитів до 2040 року становить 719,288 млрд грн, або 89,990 млрд дол. за офіційним курсом Національного банку України, що на 135,174 млрд грн, або на 16,912 млрд дол., перевищує обсяг державного і гарантованого державою боргу на початок поточного року.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за грудень 2013 року зросла на 4,335 млрд дол., або на 6,31%, - до 73,078 млрд дол. (584,114 млрд у гривневому еквіваленті), з початку 2013 року - на 8,583 млрд дол., або на 13,31%.

У 2012 році державний і гарантований державою борг України зріс на 8,9%, і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" встановлює граничний рівень держборгу на 2014 рік на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

17 грудня 2013 року у Москві під час засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням Президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було досягнуто домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНБ) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол.

Національний банк України одержав перший транш кредиту РФ у розмірі 3 млрд дол. 24 грудня 2013 року. Другий транш, згідно з очікуваннями уряду, мав надійти у січні поточного року, і Кабмін схвалив випуск дворічних євробондів на 2 млрд дол. під 5% річних 20 січня, але кошти РФ у січні не надійшли.