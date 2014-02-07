Обвал рубля після невеликої перерви продовжився

Банк Росії з 6 лютого зрушив межу плаваючого валютного коридору бівалютного кошика ($0,55 і 0,45 євро) на 5 коп. вгору до 34,45-41,45 руб. Центробанк піднімає межу дванадцятий раз поспіль і втретє - за лютий. З початку року межа пересунулася на 1,35 руб., пишуть "Ведомости".

За січень ЦБ зсував кордон шістнадцять разів. В грудні 2013 р. ЦБ підвищував межу коридору вісім разів, у листопаді - сім разів, у жовтні - один раз, у вересні - три рази, у серпні - шість разів. На кінець липня межа коридору бівалютного становила 31,85-38,85 руб.

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