Обсяг торгів на міжбанку за день впав удвічі

За даними НБУ, зокрема обсяг продажу доларів також скоротився в 2,1 разу — до 1,278 млрд дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському ринку у четвер зріс до 8,708 грн/дол. з 8,1539 грн/дол. 5 лютого.

Читайте такожДолар на міжбанку впав до рівня 8,60 грнЯк повідомляв УНІАН, обсяг торгів на міжбанківському валютному ринку в середу, 5 лютого, становив 3,141 млрд дол. Із загального обсягу сума продажу доларів становила 2,625 млрд дол.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на 7 лютого на рівні 8,7080 грн/дол. Згідно з новим курсом долар подорожчав на 71,5 копійки, або на 8,95%. Перегляд офіційного курсу здійснено вперше за останні півтора роки.

Нацбанк України для стабілізації ситуації на валютному ринку країни прийняв постанову щодо діяльності банків і проведення валютних операцій, яка, зокрема, передбачає тимчасові обмеження на купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за окремими операціями, певні обмеження на терміни купівлі уповноваженими банками іноземної валюти на доручення юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.