Долар на міжбанку впав до рівня 8,60 грн
10:48, 07 лютого 2014Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися триваючим падінням котирувань - 8,5000/8,6000
У четвер Нацбанк на ринок не виходив
Ціни на російську валюту знизилися - 0,2450/78, котирування по євро-гривні пішли вниз - 11,5235/11,6610. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися - 1,3561/63 (четвер - 1,3507/09), пише ІнтерБізнесКонсалтинг.
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