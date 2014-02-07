Аналітик назвав альтернативу вкладам в доларах

10:46, 07 лютого 2014
Фінанси
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Ціна золота визначається на міжнародному ринку, тому даний актив більш стабільний і передбачуваний для зберігання заощаджень на відміну від долара, курс якого піддається впливу політичних або економічних шоків.

Золото может приносить доход своим владельцам не только за счет роста его цены

Про це розповів Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру.

"Ціна золота в Україні безпосередньо прив'язана до його ціни в Лондоні. На відміну від курсу долара, ціна золота у нас не залежить від політичних подій. Тому купівлю золота зараз можна розглядати як альтернативу долару, перспективи якого сьогодні неясні. Дуже складно мати справу з валютою, курс якої залежить від емоцій і чиїхось політичних амбіцій", - сказав Охріменко.

Читайте такожЄвросистема за рік скоротила міжнародні резерви на 21%Він додав, що найбільш ліквідними "золотими" заощадженнями можна вважати інвестиційні монети, які чеканить Національний банк України, оскільки їх можна не тільки вигідно купити, але і оперативно продати в разі необхідності - НБУ щодня виставляє котирування купівлі-продажу таких монет, тому отримати гроші за них можна в будь-який день.

"Що ж стосується золотих зливків, то їх можна продати лише банкам. А вони можуть ставити будь-які ціни купівлі золотих зливків, і ці ціни не завжди вигідні для продавців. Тому якщо і інвестувати гроші, то тільки в золоті інвестиційні монети", - пояснив експерт.

Крім того, як зазначив Охріменко, золото може приносити дохід своїм власникам не тільки за рахунок зростання його ціни, але і у вигляді відсотків: "Інвестиційні монети і золоті злитки можна розмістити на банківський депозит. І хоча відсотки за золотими депозитами невисокі, але вони завжди доповнюють той дохід, який можуть отримати власники золотих монет і злитків за рахунок різниці цін".

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