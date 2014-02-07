Аналітик назвав альтернативу вкладам в доларах
Ціна золота визначається на міжнародному ринку, тому даний актив більш стабільний і передбачуваний для зберігання заощаджень на відміну від долара, курс якого піддається впливу політичних або економічних шоків.
Про це розповів Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру.
"Ціна золота в Україні безпосередньо прив'язана до його ціни в Лондоні. На відміну від курсу долара, ціна золота у нас не залежить від політичних подій. Тому купівлю золота зараз можна розглядати як альтернативу долару, перспективи якого сьогодні неясні. Дуже складно мати справу з валютою, курс якої залежить від емоцій і чиїхось політичних амбіцій", - сказав Охріменко.
Читайте такожЄвросистема за рік скоротила міжнародні резерви на 21%Він додав, що найбільш ліквідними "золотими" заощадженнями можна вважати інвестиційні монети, які чеканить Національний банк України, оскільки їх можна не тільки вигідно купити, але і оперативно продати в разі необхідності - НБУ щодня виставляє котирування купівлі-продажу таких монет, тому отримати гроші за них можна в будь-який день.
"Що ж стосується золотих зливків, то їх можна продати лише банкам. А вони можуть ставити будь-які ціни купівлі золотих зливків, і ці ціни не завжди вигідні для продавців. Тому якщо і інвестувати гроші, то тільки в золоті інвестиційні монети", - пояснив експерт.
Крім того, як зазначив Охріменко, золото може приносити дохід своїм власникам не тільки за рахунок зростання його ціни, але і у вигляді відсотків: "Інвестиційні монети і золоті злитки можна розмістити на банківський депозит. І хоча відсотки за золотими депозитами невисокі, але вони завжди доповнюють той дохід, який можуть отримати власники золотих монет і злитків за рахунок різниці цін".