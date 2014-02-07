Відтік коштів з фондів, що інвестують країни, які розвиваються, досяг історичного рекорду

Відтік коштів з глобальних фондів, що інвестують у ринки, які розвиваються, досяг історичного рекорду, що випливає зі звіту EPFR Global.

Фонди глобальних ринків (GEM) пережили за останній тиждень відтік на $4,8 мільярда. Як і тижнем раніше, основна частина коштів, $3,2 мільярда, була виведена через ETF-фонди, при цьому 95 відсотків суми забезпечили два найбільших ETF, керовані компаніями Blackrock і Vanguard, передає Reuters.

Інвестори виводили гроші практично з усіх регіональних фондів, що відслідковуються EPFR Global. Проти загального тренду нові надходження були відзначені у фондах Південної Кореї, які залучили $182 мільйони. Фонди Туреччини отримали $10 мільйонів.

Сукупний відтік з усіх фондів, що інвестують у ринки, досяг за тиждень $6,4 мільярда.