Нацбанк перейшов до гнучкого валютного курсу

Національний банк України перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні до долара встановлюватиметься на підставі середньоринкового курсу на міжбанківському ринку, заявила журналістам на брифінгу в Нацбанку директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова.

“Учора ринок відкотився униз і встановився на рівні 8,7 грн/дол., і ми поставили курс 8,7 грн/дол.”, - сказала Щербакова.

За її словами, це був болісний крок для Національного банку, але рано чи пізно це потрібно було зробити.

Читайте такожНацбанк обмежить купівлю іноземної валюти на міжбанку Також Щербакова зазначила, що перегляд курсу можливий щодня залежно від ситуації на ринку. “Він має змінюватися щодня... Якщо буде 8,6 грн/дол. — ми поставимо 8,6 грн/дол.”, - сказала Щербакова.

Вона підкреслила, що це правильний крок, давно очікуваний інвесторами і ринком, і позиція НБУ є консолідованою позицією регулятора і комерційних банків.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на 7 лютого на рівні 8,7080 грн/дол. Згідно з новим курсом, долар подорожчав на 71,5 копійки, або на 8,95%. Перегляд офіційного курсу проведено вперше за останні півтора роки.

Згідно з даними НБУ, найбільш істотну переоцінку офіційного курсу було проведено у період з вересня по грудень 2008 року, коли регулятор знизив вартість гривні до долара у півтора рази – з 4,9 до 7,7 грн/дол. Після цього курс змінювався незначно, а з 9 липня 2012 року перебував на незмінному рівні 7,9930 грн/дол.