Долар на міжбанку знизився вже до 8,55 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,5000/8,6000, на 12:00 ціни знизилися до 8,4500/8,5500.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2450/78, на 12:00 ціни знизилися до 0,2436/65.

У Росії курс долар-рубль упав і на 12:00 встановився на рівні 34.6600 (-0.1545).

Читайте такожНацбанк перейшов до гнучкого валютного курсуНа міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3561/63, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,5235/11,6610, на 12:00 ціни пішли вниз до 11,4605/11,6000.