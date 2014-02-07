Глава НБУ впевнений, що ситуація на валютному ринку стабілізується найближчим часом

Ситуація на валютному ринку України стабілізується найближчим часом, ринок почне працювати у вужчому коридорі, сказав журналістам на брифінгу в Києві голова НБУ Ігор Соркін.

“Останнім часом з'явилася деяке напруження на міжбанківському валютному ринку. Воно пов'язане з рядом внутрішніх і зовнішніх чинників. Зараз немає підстав стверджувати, що це довгостроковий тренд. Упевнені, що короткостроковий попит знизиться, ринок почне працювати у вужчому коридорі”, - сказав Соркін.

Читайте такожНацбанк перейшов до гнучкого валютного курсуЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на 7 лютого на рівні 8,7080 грн/дол. Згідно з новим курсом, долар подорожчав на 71,5 копійки, або на 8,95%. Перегляд офіційного курсу проведено вперше за останні півтора роки.

Згідно з даними НБУ, найбільш істотну переоцінку офіційного курсу було проведено у період з вересня по грудень 2008 року, коли регулятор знизив вартість гривні до долара у півтора рази – з 4,9 до 7,7 грн/дол. Після цього курс змінювався незначно, а з 9 липня 2012 року перебував на незмінному рівні 7,9930 грн/дол.