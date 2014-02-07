Базова дефляція в Україні за січень становила 0,1%

Базова дефляція (базовий індекс споживчих цін, БІСЦ) в Україні у січні 2014 року порівняно з груднем 2013 року становила 0,1% (БІСЦ - 99,9%), повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в січні 2014 року проти січня 2013 року зафіксована інфляція 0,1% (БІСЦ - 100,1%).

Читайте такожЦіни виробників промпродукції в Україні за місяць зросли на 0,5% Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.Читайте такожінфляція в Україні в січні 2014 року порівняно з січнем 2013 року становила 0,5%