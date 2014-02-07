В НБУ заявляють, що обмеження на валютному ринку носять тимчасовий характер

Обмеження Національного банку України на валютному ринку і стосовно рахунків клієнтів, які набирають чинності сьогодні, мають тимчасовий характер і будуть скасовані у міру стабілізації ситуації на ринку, заявила журналістам на брифінгу в Нацбанку директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова.

“Усі постанови, які ми прийняли, усі дії, які здійснені, мають тимчасовий характер. У міру стабілізації ситуації ми будемо їх одразу ж скасовувати”, - сказала вона.

Читайте такожНБУ вживає низку заходів для стабілізації валютного ринкуТакож Щербакова підкреслила, що ці заходи є превентивними, і у даний час ситуація на ринку не є критичною.

При цьому вона зазначила, що обмеження по рахунках клієнтів не торкнуться операцій з коштами фізосіб.

“У рамках першої постанови ми проводитимемо тендери з підтримки ліквідності банків до 360 днів. Також як превентивний захід, який застосовуватиметься у разі потреби, якщо у банків будуть тимчасові проблеми з ліквідністю... Друга постанова досить велика. І там кілька блоків питань, вона спрямована на кілька сегментів, але в основному на роботу банківської системи і юридичних осіб. Фізичних осіб ми залишили поза зоною дії. Вони мають працювати у звичайному режимі”, - сказала Щербакова.