Банкіри закликають Нацбанк боротися з незаконними «обмінниками»

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) звернулася до Національного банку із закликом активізувати боротьбу з незаконними обмінними пунктами, повідомила прес-служба асоціації.

Згідно з повідомленням, асоціація стурбована функціонуванням в Україні численних нелегальних пунктів обміну валют.

Експерти асоціації, проаналізувавши досвід інших країн у цій сфері, пропонують для детінізації ринку обміну готівкової валюти оприлюднити на сайті Нацбанку інформацію про легально працюючі обмінні пункти. Цією інформацією зможуть скористатися як рядові споживачі, так і співробітники міліції для припинення діяльності незаконних «обмінників».

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«Діяльність нелегальних пунктів обміну валюти... виключає ефективний контроль за оборотом іноземної валюти на території України. Крім того, діяльність нелегальних пунктів обміну валюти може призвести до неналежного використання персональної інформації клієнтів обмінних пунктів. Тому в Україні останнім часом поширюються шахрайські схеми використання копій чужих паспортів для отримання кредитів і відкриття підприємств на підставних осіб», - йдеться в повідомленні НАБУ.

В асоціації також наголосили, що внаслідок діяльності нелегальних пунктів обміну державний бюджет недоотримує надходження від операцій купівлі-продажу іноземної валюти.

Експерти асоціації також вважають за доцільне дозволити здійснення операцій купівлі-продажу іноземної валюти тільки у відділеннях і касах банків або ж поширити на пункти обміну валют небанківських установ ті нормативні вимоги до системи безпеки та інкасації, які застосовуються до пунктів обміну валют при банківських установах.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк України для стабілізації ситуації на валютному ринку країни ухвалив постанову щодо діяльності банків і здійснення валютних операцій, яка, зокрема, передбачає тимчасові обмеження на купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з окремих операцій, певні обмеження на терміни купівлі уповноваженими банками іноземної валюти за дорученням юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

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