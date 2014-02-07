Samsung підписав патентне «перемир'я» з Cisco

Один з найбільших промислових концернів у світі Samsung підписав угоду з виробником мережевого обладнання Cisco, що припускає обмін поточними і майбутніми патентами компаній.

Як повідомляється в прес-релізі компанії Samsung IT-гіганти уклали перемир'я терміном на 10 років. За умовами угоди, на протязі даного періоду компанії не будуть подавати один проти одного патентні позови.

«Даний тип патентного угоди знижує ризик виникнення можливих судових процесів і дозволяє зосередитися на інноваціях для майбутніх продуктів і послуг», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з минулого року Samsung підписав eже третю глобальну патентну угоду. У 2013 році компанія уклала перемир'я зі шведським виробником телекомунікаційного обладнання корпорацією Ericsson, а в січні цього року - з Google Inc.

Нагадаємо, що уже кілька років тягнеться патентний розгляд між двома найбільшими у світі постачальниками смартфонів і планшетів - компаніями Samsung і Apple. У листопаді 2013 року суд Каліфорнії зобов'язав південнокорейський концерн виплатити Apple компенсацію в розмірі 290 млн дол.

Читайте такожSamsung і Google підписали глобальну патентну угоду Довідка УНІАН. Samsung - один з найбільших виробників високотехнологічних компонентів, телеком-обладнання, побутової техніки, аудіо - та відеопристроїв. Компанія заснована в 1938 році. Штаб-квартира знаходиться в Сеулі (Південна Корея).

Компанія Cisco - один зі світових лідерів у галузі мережевих технологій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Хосе, штат Каліфорнія. Кількість співробітників по всьому світу перевищує 65 тис. осіб.