Нацбанк обмежив продаж валюти фізособам на рівні 50 тис. грн на місяць

Національний банк України обмежив продаж валюти фізичним особам для подальшого переказу за кордон на рівні 50 тис. грн на місяць.

Відповідна норма закріплена постановою Нацбанку №49 «Про заходи щодо діяльності банків і проведення валютних операцій».

«Тимчасово дозволити банкам купувати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичних осіб-резидентів і нерезидентів з метою переказу за межі України за поточними валютними неторговими операціями в сумі, що не перевищує в еквіваленті 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень на місяць на одну фізичну особу», - говориться в постанові.

Ці вимоги не розповсюджуються на оплату витрат на навчання, оплату витрат на лікування в медичних установах іншої держави, на оплату витрат на транспортування хворих, оплату витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати і витрати на поховання), перекази, які здійснюються на підставі вироків, рішень, визначень і ухвал судових, слідчих та інших правоохоронних органів, перекази, що здійснюються громадянами у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання, перекази коштів, одержаних як оплата праці нерезидентами в Україні, пенсії та аліменти.

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Згідно з постановою, банки також зобов'язані зараховувати гривневі кошти за заявками юридичних осіб і фізосіб-підприємців на придбання іноземної валюти на окремий рахунок. Ці кошти можуть бути використані для фактичної купівлі валюти не раніше, ніж на шостий операційний день після зарахування гривневих коштів з цього приводу. А до цього, на наступний операційний день після одержання заявки на придбання валюти, банки зобов'язані подавати зведений регістр таких заявок до Національного банку України.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 7 лютого вводить тимчасові обмеження щодо операцій з рахунками клієнтів за їхнім дорученням і на купівлю валюти. Відповідні обмеження передбачені постановою НБУ №49, яка підвищує можливість прогнозування пікових навантажень на валютному ринку, покращує умови фінансового моніторингу і не обмежує використання громадянами їхніх доходів і заощаджень.