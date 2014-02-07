Золотовалютні резерви НБУ за місяць зменшилися майже на 13%

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 лютого 2013 року становили 17,805 млрд дол., що на 12,8%, або на 2,611 млрд дол., менше показника на 1 січня в 20,416 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

«Їхня динаміка протягом січня 2014 була зумовлена необхідністю своєчасного виконання державних боргових зобов'язань в іноземній валюті (більш як 1,1 млрд дол. США), включаючи здійснення платежів на користь Міжнародного валютного фонду (0,65 млрд дол. США), а також здійснення заходів щодо підтримання рівноваги на валютному ринку», - йдеться в повідомленні регулятора.

Також повідомляється, що обсяг інтервенцій Нацбанку на підтримку курсу гривні в січні становив 1,7 млрд дол.

Згідно з даними на сайті регулятора, в січні, порівняно з попереднім місяцем, резерви в іноземній валюті збільшилися на 2,690 млрд дол., або 14,34%, - до 16,069 млрд дол., резервна позиція в МВФ зберігається на рівні 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення збільшилися на 15,22 млн. дол., у 2 рази - до 31,23 млн. дол., золото збільшилося на 64,26 млн. дол., або 3,91%, до 1,704 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України на 1 січня 2014 року становили 20,416 млрд дол., що на 8,53%, або на 1,604 млрд дол., більше показника на 1 грудня 2013 року в 18,812 млрд дол.

За інформацією НБУ, з початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол.

Національний банк України в грудні 2013 року продовжив практику валютних інтервенцій, спрямував на підтримку гривні 942 млн. дол., що на 142 млн. дол., або на 17,75%, більше обсягів попереднього місяця у 800 млн. дол.