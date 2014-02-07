Україна за місяць втратила майже $3 млрд золотовалютного запасу

Обсяг міжнародних резервів станом на 1 лютого 2014 року становив 17,8 млрд. дол. США (в еквіваленті), повідомляється на сайті Національного банку України.

Їх динаміка протягом січня 2014 року була обумовлена необхідністю своєчасного виконання державних боргових зобов'язань в іноземній валюті (понад 1,1 млрд. дол. США), зокрема здійснення платежів на користь Міжнародного валютного фонду (0,65 млрд. дол. США), а також проведення заходів з підтримки рівноваги на валютному ринку.

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Протягом січня 2014 року Національний банк України збільшив свою присутність на міжбанківському валютному ринку, застосувавши наявні у нього механізми та інструменти валютної стабілізації. Від'ємне сальдо валютних інтервенцій Національного банку України становило 1,7 млрд. дол. США.

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