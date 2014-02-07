Долар знизився до 8,54 грн

У п'ятницю, 7 лютого, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,5300/8,5400 грн/дол. з 8,4500/8,5500 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг» котирування гривні щодо євро до закриття торгів встановилися на рівні 11,5730/11,5910 грн/євро з 11,4605/11,6000 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3555/1,3590.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів встановилися на рівні 0,2454/0,2460 грн/рубль з 0,2436/0,2465 грн/рубль, на 12:00.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 34,7100 (-0,1045).

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 лютого, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,7800/8,8800 грн/дол., щодо євро - на рівні 11,8490/11,9880 грн/євро, щодо російського рублю - на рівні 0,2550/0,2562 грн/рубль.

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Національний банк України на 7 лютого встановив офіційний курс гривні щодо долара на рівні 8,7080 грн/дол. Згідно з новим курсом долар подорожчав на 71,5 копійки, або на 8,95%. Перегляд офіційного курсу проведено вперше за останні півтора року.

Нацбанк України прийняв постанову про заходи щодо діяльності банків і проведення валютних операцій з метою стабілізації на валютному ринку країни, яка, зокрема, передбачає тимчасові обмеження на купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за окремими операціями, певні обмеження на терміни купівлі уповноваженими банками іноземної валюти за дорученням юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

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