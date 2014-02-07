Банкіри позитивно оцінюють перехід Нацбанку до гнучкого курсоутворення

Встановлений Національним банком України офіційний курс гривні щодо долара на рівні 8,7080 грн/дол. відповідає ситуації на валютному ринку, і перехід до формування курсу на основі середньоринкового є позитивним, повідомили сьогодні журналістам представники великих і найбільших банків на брифінгу в НБУ.

«Офіційний курс на сьогодні став 8,708 грн/дол. Він відображає сьогоднішню ситуацію», – сказав голова правління «ПриватБанку» Олександр Дубілет. Він зазначив, що в результаті згортання політики монетарного пом'якшення США валюти низки країн зазнають тиску, і тому треба було запровадити гнучке курсоутворення ще раніше, 2-3 місяці тому. «Для економіки це дуже важливо. Оскільки наші з вами зарплати залежать від того, як працюватиме економіка», - додав він.

«Нарешті ми побачили в офіційному курсі реалії економіки. Курс 8,708 відображає той баланс на ринку, який склався вчора", – погодився з колегою голова правління банку «Надра» Дмитро Зінков. Він зазначив, що банкіри обговорювали, наскільки такий курс є економічно обґрунтованим, і думки розходяться. «Моя думка, що реальний ринковий курс нижче 8,7, і де він опиниться, ринок покаже, але сьогодні міжбанк відкрився нижче за позначку 8,7», - додав він.

«Головне історичне рішення - Нацбанк нарешті усунув подвійність валютного курсу. Ринковий і офіційний курс стали єдиними», – додав старший радник «Альфа-банку» (Україна), голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Роман Шпек. Він зазначив, що раніше курс був стримуючим чинником в економіці, і висловив надію, що курс Нацбанку і далі буде «гнучким». «Важливо, щоб коливання були і в бік ослаблення, і в бік зміцнення. І тоді життя покаже, яким повинен бути обмінний курс», - додав він.

Водночас, Шпек зазначив, що вплив гнучкості валютного курсу на підвищення конкурентоспроможності економіки має короткостроковий позитивний ефект. «Тільки девальвацією «витягнути» всі проблеми, які є в нашій економіці, неможливо. Надзвичайно важливо, щоб за Національним банком своє слово сказав уряд щодо прискорення економічних реформ», - додав Шпек.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні до долара встановлюватиметься на основі середньоринкового курсу на міжбанківському ринку.

Вчора, 6 лютого, Нацбанк вперше за останні півтора року переглянув офіційний курс гривні до долара, знизивши його до 8,7080 грн/дол. з 7,9930 грн/дол.