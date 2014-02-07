Банкіри позитивно оцінюють перехід Нацбанку до гнучкого курсоутворення
Встановлений Національним банком України офіційний курс гривні щодо долара відображає сьогоднішню ситуацію
Встановлений Національним банком України офіційний курс гривні щодо долара на рівні 8,7080 грн/дол. відповідає ситуації на валютному ринку, і перехід до формування курсу на основі середньоринкового є позитивним, повідомили сьогодні журналістам представники великих і найбільших банків на брифінгу в НБУ.
«Офіційний курс на сьогодні став 8,708 грн/дол. Він відображає сьогоднішню ситуацію», – сказав голова правління «ПриватБанку» Олександр Дубілет. Він зазначив, що в результаті згортання політики монетарного пом'якшення США валюти низки країн зазнають тиску, і тому треба було запровадити гнучке курсоутворення ще раніше, 2-3 місяці тому. «Для економіки це дуже важливо. Оскільки наші з вами зарплати залежать від того, як працюватиме економіка», - додав він.
«Нарешті ми побачили в офіційному курсі реалії економіки. Курс 8,708 відображає той баланс на ринку, який склався вчора", – погодився з колегою голова правління банку «Надра» Дмитро Зінков. Він зазначив, що банкіри обговорювали, наскільки такий курс є економічно обґрунтованим, і думки розходяться. «Моя думка, що реальний ринковий курс нижче 8,7, і де він опиниться, ринок покаже, але сьогодні міжбанк відкрився нижче за позначку 8,7», - додав він.
«Головне історичне рішення - Нацбанк нарешті усунув подвійність валютного курсу. Ринковий і офіційний курс стали єдиними», – додав старший радник «Альфа-банку» (Україна), голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Роман Шпек. Він зазначив, що раніше курс був стримуючим чинником в економіці, і висловив надію, що курс Нацбанку і далі буде «гнучким». «Важливо, щоб коливання були і в бік ослаблення, і в бік зміцнення. І тоді життя покаже, яким повинен бути обмінний курс», - додав він.
Водночас, Шпек зазначив, що вплив гнучкості валютного курсу на підвищення конкурентоспроможності економіки має короткостроковий позитивний ефект. «Тільки девальвацією «витягнути» всі проблеми, які є в нашій економіці, неможливо. Надзвичайно важливо, щоб за Національним банком своє слово сказав уряд щодо прискорення економічних реформ», - додав Шпек.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні до долара встановлюватиметься на основі середньоринкового курсу на міжбанківському ринку.
Вчора, 6 лютого, Нацбанк вперше за останні півтора року переглянув офіційний курс гривні до долара, знизивши його до 8,7080 грн/дол. з 7,9930 грн/дол.