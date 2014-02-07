Нацбанк витратив на підтримку гривні $1,7 млрд

Обсяг інтервенцій Національного банку України на підтримку курсу гривні в січні становив 1,7 млрд дол., повідомляється на сайті регулятора.

«Нацбанк України збільшив свою присутність на міжбанківському валютному ринку, застосувавши наявні у нього механізми та інструменти валютної стабілізації. Від'ємне сальдо валютних інтервенцій Національного банку України становило 1,7 млрд дол.», - йдеться в повідомленні регулятора.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в грудні 2013 року спрямував на підтримку гривні 942 млн дол. валютних інтервенцій, що на 17,75% більше обсягів попереднього місяця у 800 млн дол.

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 лютого 2014 року склали 17,805 млрд дол., що на 12,8% менше показника на 1 січня 20,416 млрд. дол.

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