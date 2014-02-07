Рішення Нацбанку про перехід на гнучкий курс гривні зможе стабілізувати ситуацію - економіст

Таку думку висловив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.

«До цього часу Нацбанк жорстко фіксував офіційний обмінний курс гривні до долара, тому люди звикли до нього. І зараз, коли гривня похитнулася, вони запанікували. Але боятися коливань не варто - згадайте, що у 2009 році вони були ще й після цього курс все одно стабілізувався», - пояснив експерт.

Читайте такожБанкіри позитивно оцінюють перехід Нацбанку до гнучкого курсоутворення

О.жолудь нагадав, що в сусідній Росії коливання курсу бувають набагато істотніше, ніж у нас, і це не заважає розвитку економіки країни. «Я не кажу, що курс потрібно зробити некерованим. Він контролюється регуляторами і в Росії, і в Польщі. Але не потрібно боятися його незначних коливань», - сказав експерт. Гнучкий курс, за словами економіста, врівноважить сам себе і ситуація на валютному ринку стабілізується.

Інші адміністративні методи госрегуляции, на думку експерта, будуть мати лише короткостроковий ефект, прибравши тимчасовий попит, і сприятимуть стабілізації курсу гривні в меншій мірі.

Нагадаємо, що сьогодні Нацбанк заявив про перехід до плаваючого курсу гривні і вперше за півтора року змінив офіційний курс національної валюти до долара США.