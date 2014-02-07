Рішення Нацбанку про перехід на гнучкий курс гривні зможе стабілізувати ситуацію - економіст
Гнучкий курс, за словами економіста, врівноважить сам себе і ситуація на валютному ринку стабілізується.
Таку думку висловив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.
«До цього часу Нацбанк жорстко фіксував офіційний обмінний курс гривні до долара, тому люди звикли до нього. І зараз, коли гривня похитнулася, вони запанікували. Але боятися коливань не варто - згадайте, що у 2009 році вони були ще й після цього курс все одно стабілізувався», - пояснив експерт.
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О.жолудь нагадав, що в сусідній Росії коливання курсу бувають набагато істотніше, ніж у нас, і це не заважає розвитку економіки країни. «Я не кажу, що курс потрібно зробити некерованим. Він контролюється регуляторами і в Росії, і в Польщі. Але не потрібно боятися його незначних коливань», - сказав експерт. Гнучкий курс, за словами економіста, врівноважить сам себе і ситуація на валютному ринку стабілізується.
Інші адміністративні методи госрегуляции, на думку експерта, будуть мати лише короткостроковий ефект, прибравши тимчасовий попит, і сприятимуть стабілізації курсу гривні в меншій мірі.
Нагадаємо, що сьогодні Нацбанк заявив про перехід до плаваючого курсу гривні і вперше за півтора року змінив офіційний курс національної валюти до долара США.