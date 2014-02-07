НБУ: Встановлений курс валют дозволяє утримувати інфляцію на низькому рівні

Встановлений Національним банком України офіційний курс гривні до долара в комплексі з наявними інструментами регулятора дозволяє утримувати інфляцію на низькому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова на брифінгу в Нацбанку.

«Той рівень курсу, який сьогодні є, при тих розрахунках і моделях, які ми використовуємо, дозволяє тримати інфляцію, внутрішню цінову стабільність, в однозначній величині. І розраховуватимемо на те, що ми з цим завданням впораємося», - сказав Щербакова.

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Представник Нацбанку відзначила, що на цінову стабільність впливають інфляція, як внутрішній чинник, і валютний курс, як зовнішній. «На межі роботи цих двох інструментів і визначається цінова стабільність», - пояснила вона.

Щербакова нагадала останні дані статистики, згідно з якими інфляція в Україні в січні 2014 року порівняно з груднем 2013 року сповільнилася до 0,2% з 0,5%, а в річному вираженні, порівняно з січнем 2013 року, становила 0,5%.

«Там у нас немає проблем, ми перебуваємо в низькому інфляційному середовищі. Згідно з дослідженнями світових банків, того ж МВФ, дуже низька інфляція - це теж не дуже добре для економіки. Це як температура тіла - вона має бути в нормі, але не низька», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні до долара встановлюватиметься на підставі середньоринкового курсу на міжбанківському ринку.

6 лютого Нацбанк вперше за останні півтора роки переглянув офіційний курс гривні до долара, знизивши його до 8,7080 грн/дол. з 7,9930 грн/дол.