Курс гривні буде залежати від політичної ситуації і переговорів з Росією і МВФ - банкір

Про це заявив керуючий партнер «Капітал Таймс» Ерік Найман, коментуючи ситуацію на валютному ринку.

«Курс, який тримався незмінним з 9 липня 2012 року (7,9930) був підвищений до 8,7080 (+9%). Одночасно Нацбанк поставив бажаний для себе рівень, на якому він бачить стабілізацію курсу. Плюс НБУ ввів тимчасові обмеження на купівлю безготівкової інвалюти, які в першу чергу вдарять по спекулянтах.

Тим часом, за словами експерта, регулятору вдалося відбити спекулятивну атаку на гривню.

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В результаті, на міжбанку гривня повернулася до 8,8 за долар проти вище 9 гривень за долар днем раніше.

«Це, звичайно ж зіб'є панічні настрої як мінімум до понеділка. Подальший же розвиток подій на валютному ринку буде залежати від гривневої ліквідності, політичної ситуації і просування домовленостей з Росією та МВФ. І добре хоча б те, що офіційний курс став ближче до реальності. Це, до речі, наближає до угоди з МВФ», - підкреслив фінансист.