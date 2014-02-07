Fitch знизило суверенний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило суверенний рейтинг України в іноземній валюті до рівня «ССС» з "B-" і підтвердило довгостроковий рейтинг в національній валюті на рівні «В-» з негативним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства.

Згідно з повідомленням, короткостроковий рейтинг України в іноземній валюті знижено з рівня "C" до "B".

Агентство зазначає, що чинниками, які вплинули на зниження рейтингу України, стали зростання політичного конфлікту, погіршення доступу до зовнішнього фінансування, зниження міжнародних резервів.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services знизило рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» у зв'язку зі складною політичною ситуацією, прогноз — «негативний».

3 лютого міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило суверенний кредитний рейтинг України до рівні Caa2 з Caa1 з негативним прогнозом.