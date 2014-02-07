Прибуток банків України за рік знизився у 3,5 разу

Прибуток банківської системи України в 2013 році становив 1,4 млрд грн, що в 3,5 разу нижче за показник прибутку за підсумками 2012 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

"Прибуток за системою банків на 1 січня 2014 року становив 1,4 млрд грн", - говориться в повідомленні.

За інформацією регулятора, доходи банків України за 2013 рік порівняно з 2012 роком зросли на 12,3% - до 168,9 млрд грн, витрати - на 15,0%, до 167,5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з січневими попередніми оцінками Незалежної асоціації банків України, прибуток банківської системи в 2013 році становив близько 2,5 млрд грн.

За результатами аналізу звітності за 2013 рік за національними стандартами українських банків із груп найбільших і великих за обсягом активів, найбільші показники прибутку за підсумками року у «ПриватБанку», «Укргазбанку» і «Райффайзен Банку Аваль» у розмірі 1,873 млрд грн, 1,002 млрд грн і 730,045 млн. грн., відповідно. Водночас «Промінвестбанк», банк «Форум» і «ВТБ Банк» показали найбільші збитки за підсумками року в 2,577 млрд грн, 976,146 млн. грн і 194,042 млн. грн., відповідно.

За оцінками опитаних УНІАН банкірів, у 2013 році банки продовжували очищення портфеля проблемної заборгованості, тоді як обсяги видачі нових кредитів бізнесу були обмежені фінансовим здоров'ям компаній, що і призвело до зниження показників прибутку.

У 2012 році банки одержали прибуток у розмірі 4,899 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку в 2011 році.

Станом на 1 грудня 2013 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківської діяльності мали 183 банки України, зокрема один - ліцензію санаційного банку.