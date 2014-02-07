Центри обслуговування платників податків Києва у суботу працюватимуть у продовженому режимі

Столичні центри обслуговування платників податків у суботу, 8 лютого, працюватимуть у продовженому режимі - до 20.00 або до останнього клієнта, а у понеділок, 10 лютого, почнуть роботу на годину раніше — о 8.00 з метою виключення зайвого ажіотажу, черг і незручностей у період подачі річної звітності, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві.

“У зв'язку з граничною датою подачі річної податкової звітності, яка припадає на 10 лютого 2014 року, столичні центри обслуговування платників податків працюватимуть 8 лютого 2014 року з продовженим графіком роботи», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр доходів і зборів Олександр Клименко доручив керівникам Головних управлінь міністерства у регіонах створити максимально зручні умови для подачі річних податкових декларацій і забезпечити роботу центрів обслуговування платників податків у посиленому режимі.

Столичні центри обслуговування платників податків Міндоходів у звичайному режимі працюють з 9.00 до 18.00 у понеділок, середу, п'ятницю і з 9.00 до 20.00 у вівторок і четвер. У суботу столичні центри працюють з 9.00 до 16.00, а неділя — вихідний день.