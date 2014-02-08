Банкіри розповіли про найближчі перспективи гривні

«Підвищення офіційного курсу гривні, і наближення його до реальних котирувань на безготівковому ринку, позитивно позначитися на держбюджеті. Завдяки зростанню обсягу валютної виручки, збільшиться база оподаткування», - запевнив перший заступник голови правління, член правління UniCredit Bank Сергій Маноха, пишуть "Вести".

Головне, чого побоюються фінансисти, того, що центробанк закріпить офіційний курс на новій позначці, і той знову надовго стане нерухомим. На 7 лютого його встановили на рівні 8,7 грн/$ після того, як більше півтора років він простояв на рівні 7,99 грн/$.

«Це історичне рішення - Нацбанк нарешті усунув подвійність валютного курсу. Ринковий і офіційний курс стали єдиними. Головне тепер, щоб новий рівень не забетонували на роки. А щоб він рухався слідом за коливаннями на міжбанку, і в понеділок-вівторок ми вже побачили нові значення офіційного курсу», - підкреслив старший радник Альфа-Банку (Україна), голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Роман Шпек.

Директор генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова заявила, що відтепер офіційний курс гривні до долара стане змінюватися щодня. А найголовніше - він буде відповідати поточним реаліям безготівкового валютного ринку.

Експерти впевнені, що зміна офіційного курсу назріла давно, рівно як і обмеження з купівлі-продажу валюти на міжбанку.

«Курс, що склався на валютному ринку, відображає ситуацію в економіці країни, і економіці світу в цілому. Обмеження програми кількісного пом'якшення Федеральною резервною системою США (її обсяг скоротили відразу на $10 млрд, до $75 млрд - Авт.) і зменшення припливу доларової маси, серйозний тиск випробували валюти країн, що розвиваються. Курс ліри просів на 15%, рубль - на 9%. Ми постраждали за сусідами, і теж відчули тиск на курс своєї національної валюти. І те, що сьогодні зробив Нацбанк, потрібно було робити набагато раніше - 2-3 місяці тому. Вплинули на ситуацію та політичні події», - пояснив голова правління Приватбанку Олександр Дубілет.

Фінансисти впевнені, що офіційний і безготівковий курс гривні ще відкотяться.

«Ми побачили в офіційному курсі 8,7 грн/$ поточні реалії економіки, він відображає і нинішній стан торгового балансу. Хоча реальний курс гривня-долар, з моєї точки зору, має бути нижче позначки 8,7 грн/$. І відкат назад неминучий. Звичайно, до 8,0 грн/$ ми не повернемося, але все ж гривня зміцниться», - упевнений голова правління банку «Надра» Дмитро Зіньков.

Курсові зміни експерти очікують уже в понеділок.

«Завтра курс можуть відкоригувати до 8,54-8,55 грн/$ - це буде відображати реальну ситуацію на валютному ринку. Це 20-30 копійок менше, ніж було зовсім недавно», - зазначив голова правління Укргазбанку Сергій Мамедов.

Нагадаємо, що постанова НБУ №49 ускладнює процедуру купівлі безготівкової валюти: банки більше не можуть в один і той же день завести гривню на рахунок і купити за неї безготівкову валюту. Покупку долара дозволяється здійснювати лише на шостий день після того, як банк відправить гривню. Такий механізм уповільнює збільшення зростання на валюту на міжбанку, і уповільнює швидкість проходження платежів.

Також новий документ Нацбанку тимчасово забороняє покупку на міжбанку валюти з трьох причин: для дострокового погашення іноземним кредиторам валютних кредитів і фінансової допомоги, для часткового покриття резервів страхових компаній та для здійснення іноземних інвестицій українськими компаніями.

Найголовніше ж - банкам забороняється купувати валюту для громадян більш ніж на 50 тис. грн, якщо вона після цього буде перераховуватися за кордон. З цього правила буде лише кілька винятків: обмеження не торкнеться закордонних платежів за навчання, лікування, похорон, судові витрати, пенсій і соцплатежів.

Всі ці заходи дозволять різко скоротити виведення капіталу з України, що почався з-за політичної нестабільності ще в кінці 2013 року.