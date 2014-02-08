S&P знизило прогноз за рейтингом Туреччини

Рейтингове агентство Standard & Рoor's оголосило про рішення знизити прогноз за суверенним кредитним рейтингом Туреччини зі “стабільного” до “негативного”. На думку аналітиків S&P, Туреччини загрожують ризики “жорсткої посадки” економіки в умовах підвищеної невизначеності”, повідомляють "Вести.ru".

Оцінка боргових зобов'язань Туреччини з боку S&P залишилася колишньою, на рівні "BB+". Це на один щабель нижче інвестиційного рейтингу за версією S&P. Зниження прогнозу за рейтингом означає підвищену ймовірність зниження рейтингу надалі.

За оцінками експертів S&P, “в Туреччині склалися умови підвищеної невизначеності у фінансовій сфері, що може призвести до негативних наслідків для економіки країни та знизити її довгостроковий потенціал економічного зростання”.

Два інших великих рейтингових агентства - Fitch і Moody's - зберігають оцінку боргових зобов'язань на інвестиційному рівні. Агентство Fitch підвищило рейтинг Туреччини до "інвестиційного" - у 2012 р., Moody's - у 2013 р.