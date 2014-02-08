Третій пакет допомоги Афінам не знадобиться - глава Мінфіну Греції

З точки зору міністра фінансів Греції Янніса Стурнараса, Афінам не знадобиться третій пакет фінансової допомоги з боку міжнародних інвесторів. "У нас достатньо грошей", - заявив він в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає "Німецька хвиля".

Стурнарас наголосив, що первинний профіцит держбюджету (перевищення доходів над видатками до виплати відсотків) виявився "набагато вище, ніж очікувалося". Наприкінці січня грецький прем'єр Антоніс Самарас повідомив про первинний профіцит за 2013 рік у розмірі 1 мільярда євро.

Водночас глава грецького Мінфіну сподівається, що країни єврозони приймуть рішення про продовження строку погашення вже наданих Афінам кредитів до виборів у місцеві органи влади і Європарламент, які пройдуть в Греції в травні. Інакше в країні можуть взяти гору радикальні сили, попередив Стурнарас.

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Водночас в Європейському статистичному відомстві вважають передчасними повідомлення грецького уряду про успіхи за минулий рік. "Ще немає жодних достовірних цифр про дефицит і рівень держборгу за 2013 рік", - сказав в інтерв'ю газеті генеральний директор відомства Вальтер Радермахер.

Дані за четвертий квартал будуть збирати аж до кінця березня, і тільки тоді Євростат зможе розрахувати нову заборгованість. "До того часу будь-які оприлюднені цифри є чистою спекуляцією", - заявив Радермахер.

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