Nokia і HTC підписали угоду про співпрацю

Тайванський виробник смартфонів HTC повідомив у вівторок про підписання угоди про співпрацю з фінської Nokia, пише Газета.ru з посиланням на Agence France-Presse. Воно стосується співробітництва в галузі технологій і патентування і покликане закінчити всі патентні суперечки між двома компаніями.

HTC заплатить Nokia за те, щоб користуватися їхніми патентами. Nokia отримає від HTC портфоліо патентів на LTE. Повні умови угоди не розголошуються, проте компанії заявляють, що розглянуть і подальші вигоди від співпраці.

«У Nokia одне з найвидатніших портфоліо патентів в нашій галузі. HTC, зі свого боку, є піонером у низці патентів по смартфон-технологіями, і ми раді почати взаємодію з Nokia в цьому напрямку», - заявила Грейс, головний юрисконсульт HTC.

Nokia почала патентну війну з HTC в 2012 році і подала понад 50 позовів у всьому світі. Суди визнали провину HTC у порушенні чотирьох патентів Nokia.

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