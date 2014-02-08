МВФ прогнозує зростання ВВП Вірменії на 4-5%

Зростання ВВП Вірменії у 2014-2015 роках, за оцінками Міжнародного валютного фонду (МВФ), становитиме 4-5%, заявила постійний представник МВФ у Вірменії Тереза Дабан на конференції "Ринок капіталу Вірменії: нові можливості та виклики" в місті Цахкадзор, передає РИА Новости.

"Вірменія знову повертається до забезпечення зростання економічних показників. І хоча 2013 рік був складним роком для країни, а втім, протягом 2013 року Вірменія змогла забезпечити позитивні показники, макроекономічну стабільність у цьому аспекті зіграла свою роль", - цитує Дабан вірменське інформагентство "АРКА".

У держбюджеті Вірменії на 2014 рік закладені показники реального зростання ВВП у розмірі 5,2%, а інфляція - в розмірі 4% (плюс-мінус 1,5%).