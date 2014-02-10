Віртуальна валюта bitcoin оголошена в Росії поза законом

Bitcoin в Росії оголошений поза законом. Такий вердикт винесла Генпрокуратура за результатами засідання експертної групи за участю представників Центробанку, ФСБ і МВС.

Основним недоліком криптовалюти вважається можливість її використання в злочинних цілях, повідомляють Вести Экономика.

Російські власті вважають, що bitcoin чудово підходить для відмивання грошей, фінансування терористичних організацій, при цьому контролювати його поширення надзвичайно важко, а значить, криптовалюта є загрозою.

Офіційна заява Генпрокуратури від 6 лютого звучить так: "Аналіз ситуації з поводженням криптовалют (так званих віртуальних валют) показує зростання до них інтересу, зокрема з метою легалізації отриманих злочинним шляхом доходів".

Згідно з російським законодавством рубль є єдиною офіційною валютою Російської Федерації, а значить, bitcoin можна вважати "замінником" справжніх грошей. Тому влада чітко дала зрозуміти, що використання bitcoin як організаціями, так і приватними особами, незаконне.

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Минулого місяця Банк Росії застеріг громадян і юридичні особи, зокрема і кредитні організації, від використання "віртуальних валют", зокрема біткоїнів.

"За віртуальними валютами відсутнє забезпечення і юридично зобов'язані за них суб'єкти. Операції з ними мають спекулятивний характер, здійснюються на так званих віртуальних біржах і несуть високий ризик втрати вартості", - йдеться в повідомленні регулятора.

Bitcoin переживає не кращі часи. На доларових біржових майданчиках вартість криптовалюти опустилася до $650. А одна з головних bitcoin-бірж, розташована в Японії Mt.Gox, заявила, що припиняє грошові виплати власникам bitcoin.