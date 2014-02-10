Долар на відкритті міжбанку встановився на рівні 8,55 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,4500/8,5500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ціни на російську валюту впали - 0,2428/57, котирування по євро-гривні пішли вниз - 11,4645/11,6045.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися - 1,3641/43.

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У четвер Нацбанк виходив на ринок з купівлею американської валюти за курсом 8,5400.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 7 лютого, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 8,5300/8,5400 грн/дол. з 8,4500/8,5500 грн/дол. на 12:00.